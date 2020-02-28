Общественный транспорт Киева ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами

В Киеве в период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями дезинфицируют городской транспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.

"Влажную уборку моющими средствами салона подвижного состава совершаем ежедневно перед выездом на маршрут, снаружи – раз в неделю или же в зависимости от уровня загрязнения", – сказано в сообщении.

В компании-перевозчике рассказали, что в период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконников, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяют еще и дезинфекционные средства.

Врачи дополнительно термометром проверяют водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку. Также температурный контроль проводится во всех пунктах пропуска на границе.