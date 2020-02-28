Общественный транспорт Киева ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами
В Киеве в период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями дезинфицируют городской транспорт.
Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.
"Влажную уборку моющими средствами салона подвижного состава совершаем ежедневно перед выездом на маршрут, снаружи – раз в неделю или же в зависимости от уровня загрязнения", – сказано в сообщении.
В компании-перевозчике рассказали, что в период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконников, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяют еще и дезинфекционные средства.
Врачи дополнительно термометром проверяют водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку. Также температурный контроль проводится во всех пунктах пропуска на границе.
- Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.