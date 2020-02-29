Пристайко прокомментировал возможную отставку с должности главы МИД

Глава МИД Вадим Пристайко не исключает, что его могут отправить в отставку, и говорит, что готов покинуть пост в любое время.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

"Прямолинейно если спросить, готов ли я к отставке, да, готов. Я был готов с самого начала. Я был послом в НАТО, когда президент предложил стать министром иностранных дел. Я понимаю, насколько часто меняются министры. Готовность есть всегда", – заявил Пристайко.

По его словам, отбором кандидатур на должность руководителя ведомства должен заниматься глава Офиса президента Андрей Ермак, а окончательное решение за президентом.

"Что касается того, подбирается ли на мою должность кто-то, очевидно, что да. Всегда должно быть понятно, кто должен взяться за работу, если не конкретный человек", – говорит министр.

Относительно слухов о конфликте с Ермаком, то министр считает, что они с руководителем ОП просто представители разных подходов к ведению дипломатии. Пристайко – традиционной, Ермак – нетрадиционной. Последний подход, по словам главы МИД, тоже является результативным.

В то же время глава МИД не считает, что Ермак "пасется на его поле", поскольку имеет много собственных обязанностей.

"Я думаю, что сейчас Андрей Ермак, который занялся Офисом президента, получил значительно больше задач, чем у него было до этого. У него сейчас значительно уменьшилась возможность заниматься внешней политикой. Я не считаю сейчас, что условно Ермак "пасется на моем поле". У нас есть достаточно чем заниматься каждому", – говорит министр.

Напомним, 28 февраля, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра. По другим данным, Тигипко могут назначить на должность вице-премьера по экономическим вопросам.

Как ранее сообщал Фокус:

21 февраля премьер-министр Алексей Гончарук выступил в Верховной Раде с отчетом о проделанной работе.