Одесса: поврежденный турецкий «Боинг» разрежут на металл

Комиссия, прибывшая из Турции, приняла решение, что самолет авиакомпании Turkish Airlines, совершивший аварийную посадку в одесском аэропорту 21 ноября прошлого года, нужно разобрать на месте. Об этом сообщило одесское издание "Думская".

Бригада из десяти турецких специалистов уже снимает с борта оборудование и агрегаты, которые еще могут быть использованы. Двигатели будут отправлены в ремонт. Фюзеляж и крыло будут разрезаны и сданы на металлолом.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines надеялась восстановить самолет, но в конце концов была вынуждена признать что заниматься этим не целесообразно.

С момента аварии самолет находится под охраной на одной из стоянок аэропорта. При этом авиакомпания закрыла наклейками надписи на фюзеляже и свой логотип.

Напомним, 21 ноября 2019 года, совершая посадку в Одессе при сильном боковом ветре, пилоты совершили серьезную ошибку. В результате Boeing 737-800, регистрационный номер TC-JGZ, выкатился за пределы ВПП, сломал переднюю стойку шасси и пропахал несколько сотен метров по грунту. Никто из 132 пассажиров не пострадал.

После аварии Turkish Airlines отменила все рейсы в Одессу до 1 декабря 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус: