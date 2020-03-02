На житомирском рынке заметили продавца картошки на Rolls-Royce

На житомирском рынке был замечен продавец картофеля на Rolls-Royce Phantom. Об этом сообщает Zhitomir-online.com. Отмечается, что автомобиль находился среди лотков с бельем.

Сообщается, что изначально седан пригнали на рынок как свадебный автомобиль. Однако позже из багажника Rolls-Royce начали продавать картофель.

Покупатели обратили внимание на специфические номера автомобиля. Такая маскировка обычно используется в случае российской регистрации.

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