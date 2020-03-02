Заработал телеканал для ОРДЛО. 15% его контента будет от студии "Квартал 95"

С 1 марта в Украине в тестовом режиме началось вещание развлекательно-информационного телеканала "Дом" на временно оккупированные территории. Об этом сообщает Громадське.

Сегодня, 2 марта, в Министерстве культуры, молодежи и спорта состоялась презентация концепции нового канала.

По словам и. о. генерального директора телеканала UATV Юлии Островской, главной целью телеканала является возвращение жителей оккупированных территорий в политическую, культурную и общественную повестку дня Украины.

"54% на оккупированных территориях не имеют доступа к украинским телеканалам, а 43% – к украинским сайтам", – сказала Островская.

"Известно из тех же социологических опросов, люди очень устали от политизированного контента и хотят видеть на своих "голубых экранах" что-то более комфортное, мотивационный контент, который будет давать возможность расслабиться и получить заверение в лучшем будущем", – сказала она.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, в свою очередь, добавил, что вскоре на канале "Дом" планируют запустить собственные новости и ток-шоу, а в течение двух лет он полностью выйдет на собственное производство. Пока же, по его словам, на канале будут транслироваться передачи, которые были бы интересны людям.

"Мы провели переговоры со всеми крупными игроками на телерынке и договорились, что на этом канале будет идти самый премиальный контент – в частности, сериалы, спортивные трансляции и т.д.", – рассказал Тимошенко.

"Из-за того, что канал транслирует контент других медиагрупп, он транслируется только в цифровом телевидении. На спутнике и в кабеле будет только тогда, когда будет собственное производство", – уточнил он.

Островская заявила, что контент получат от медиагрупп "1+1 media", "StarLight Media", "Inter Media Group", "Медиа Группа Украина". При этом примерно 15% контента будет от студии "Квартал 95".

Нардеп Никита Потураев ("Слуга народа") сообщил, что телеканал будет транслироваться только на оккупированные территории, то есть на свободной части страны смотреть его не удастся.

Потураев пояснил, что этот канал создали на базе иновещания UATV, а не на базе каналов "UA Донбасс" и "UA: Крым", поскольку в противном случае его нельзя было наполнять контентом ведущих медиагруппы.

По языку канала "Дом" Тимошенко заявил: "У нас не стоит вопрос, на каком языке будет вещать канал. Ведущие и гости будут общаться как на русском, так и на украинском".

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