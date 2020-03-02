В харьковском метро задержали мужчину с двумя гранатами

Украина
Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу

В харьковском метро полицейские задержали 22-летнего жителя Кировоградской области, у которого было изъято две боевые гранаты. Об этом сообщается на сайте областной полиции.

"1 марта около 15:20 сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля на станции "Южный вокзал". При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины одну гранату "Ф-1" и одну - "РГД-5" с запалами к ним",  – говорится в сообщении.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.  Статья предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Как ранее писал Фокус: