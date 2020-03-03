"Слугам народа" подсказали, чем им должны не нравиться правительство и силовики, – СМИ

Кабмину необходима тройная перезагрузка: политическая, структурная и кадровая. Об этом говорится в документе Офиса президента (ОП), который получили некоторые депутаты "Слуги народа" накануне внеочередного заседания Верховной Рады 4 марта. Об этом сообщило "НВ". Полученный документ содержит подсказки относительно того, как необходимо формулировать и аргументировать претензии к правительству и руководителям силовых ведомств.

"Мы признаем достижения правительства – снижение инфляции, снижение учетной ставки НБУ, успешные переговоры по газу, борьбу с теневыми рынками. Но мы не можем и не будем закрывать глаза на перекосы и дисбалансы в политике Кабмина – провальную политику в отношении промышленного производства, спад экспорта из-за стойкой ревальвации гривны, низкие объемы бюджетных поступлений", – говорится в документе.

В нем также утверждается, что у правительства нет стратегии прекращения падения промышленности и механизма поддержки инвесторов.

"У избирателей, с которыми мы встречаемся, есть впечатление, что политика украинского правительства ведется в интересах внешних кредиторов страны, а не в интересах народа", – говорится в документе ОП.

Депутатам предлагается говорить, что без надзора государства остались целые отрасли: "У министров просто не доходят руки охватить все разнообразие деятельности своего ведомства".

Им предлагается критиковать Кабмин за отсутствие коммуникаций с Верховной Радой и фракцией "Слуга народа", а отдельных руководителей в том, что они не справились со своими обязанностями. В этой связи отдельно упомянута таможенная служба.

"У нас нет цели отправить кого-то в отставку, чтобы просто "отправить". Мы четко видим, где есть проблемы и наша цель – эти проблемы решить. Однако, если кто-то решит уйти, мы отнесемся к этому с пониманием", – говорится в документе.

Напомним, что вопрос обновления Кабмина будет обсуждаться 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады. Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на нем, сообщил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова".

Премьер-министр Алексей Гончарук 2 марта сказал, что не писал заявление об отставке. "У нас будут консультации с президентом и парламентом. Больше я ничего комментировать не хочу", - заявил он.

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