Гончарук о своей отставке: Никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал

Премьер отметил, что по этому вопросу еще пройдут консультации с президентом и парламентом

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов после брифинга.

"Я никах заявлений по состоянию на эту минуту не писал. У нас будут консультации с президентом и парламентом. Больше я ничего комментировать не хочу", - заявил он.

На вопрос связана ли его возможная отставка с ситуацией вокруг Центрэнерго и олигарха Игоря Коломойского он также ответил, что комментировать ничего не будет.

На вопрос о замене части министров он отметил, что этот вопрос еще обсуждается и пока рано говорить о конкретных фамилиях.

"Как только будет официальная информация, мы сразу сообщим СМИ", - заявил Гончарук.

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Напомним, вечером, 28 февраля, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского. В повестке заседания есть пункт о "про Кабмин", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра. По другим данным, Тигипко могут назначить на должность вице-премьера по экономическим вопросам.

Позже, Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко. Гончарук в свою очередь заявил, что "сколько здесь работаю, меня увольняют" и также подтвердил, что встречался с бизнесменом.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Тигипко должность в правительстве точно не получит, но добавил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве, чтобы "усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным".

Спикер Рады Дмитрий Разумков сегодня сообщил, что в парламент заявление Гончарука об отставке не поступало.