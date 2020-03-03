Конституционный суд перенес рассмотрение закона о люстрации

Конституционный суд Украины не вынес решение по закону о люстрации и перенес рассмотрение.

Об этом сообщает начальник управления коммуникаций КСУ Марьяна Гайовская, передает РБК-Украина.

По ее словам, рассмотрение положений закона "Об очищении власти" на соответствие Конституции Украины будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний КСУ.

25 февраля ЕСПЧ уже отказал Украине в апелляции на решение по делу "Полях и другие против Украины". Суд решил, что закон о люстрации нарушил права украинских чиновников.

Таким образом, в течение трех месяцев, правительство Украины должно выплатить заявителям по 5 тыс. евро и моральную компенсацию.

Ранее СМИ писали, что возможное назначение бизнесмена Сергея Тигипко премьер-министром может сорваться из-за того, что он попадает под действие закона об очищении власти.

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