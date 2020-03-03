В ОБСЕ жестко раскритиковали проект закона о медиа: ограничивает выражение мнений

Украина
Эксперты считают, что только прямые призывы к совершению преступлений или насилию, а также дискриминации, могут быть ограничены законом

В ОБСЕ раскритиковали скандальный законопроект "О медиа", разработанный в комитете по гуманитарной политике Верховной Рады. 

Полный текст анализа документа опубликован на сайте организации.

В нем, в частности говорится, что законопроект предусматривает ограничение на выражение мнений и освещение событий, связанных с СССР, Россией и неподконтрольными территориями.

"Некоторые из запрещенных выражений и тематик могут фактически касаться законных политических мнений и дискуссий",  – говорится в отчете.

По мнению экспертов, "только прямые призывы к совершению преступлений или насилию, а также дискриминации могут быть ограничены законом и властью".

В ОБСЕ также считают, что идея создания когорты "профессиональных журналистов", которая содержится в документе и апеллирует к еще одному законопроекту  – о дезинформации, не соответствуют современным реалиям. 

"Правовое определение "профессиональная журналистика", включенное в законопроект, очень узкое и не охватывает такие профессиональные сферы как блоги или учетные записи в социальных сетях",  – говорят в организации.

Как ранее сообщал Фокус: