СБУ сообщила о подозрении "главе фонда госимущества ДНР"
СБУ объявила о подозрении так называемому "главе фонда госимущества" "ДНР" Сергею Кайде.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Кайда в апреле 2015 года был назначен на должности "главы фонда госимущества ДНР".
Он все еще занимается управлением объектами государственной собственности Украины, которые "национализировали" оккупанты. На основании его решений украинская собственность продавалась и сдавалась в аренду.
В его сферу ответственности входили также хозяйственные общества с корпоративными правами украинского государства, находящиеся на временно подконтрольных террористам территориях Донецкой области.
Функционеру террористов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.
Постановлением следователя Управления СБ Украины в Житомирской области он объявлен в государственный розыск.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украинские пограничники задержали и обезвредили в аэропорту Борисполь агрессивного неплательщика алиментов, который пытался улететь в Дубай.
- Также в аэропорту "Борисполь" был задержан агрессивный украинец, прилетевший из Дублина. Ожидая оформления на линии паспортного контроля, он начал задираться к другим пассажирам и нарушать общественный порядок.