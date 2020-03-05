СБУ сообщила о подозрении "главе фонда госимущества ДНР"

СБУ объявила о подозрении так называемому "главе фонда госимущества" "ДНР" Сергею Кайде.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Кайда в апреле 2015 года был назначен на должности "главы фонда госимущества ДНР".

Он все еще занимается управлением объектами государственной собственности Украины, которые "национализировали" оккупанты. На основании его решений украинская собственность продавалась и сдавалась в аренду.

В его сферу ответственности входили также хозяйственные общества с корпоративными правами украинского государства, находящиеся на временно подконтрольных террористам территориях Донецкой области.

Функционеру террористов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Постановлением следователя Управления СБ Украины в Житомирской области он объявлен в государственный розыск.

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