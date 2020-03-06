Нардеп Волошин говорит, что сдал тест на коронавирус

Украина
Нардеп Виктория Сюмар утверждает, что ее коллегу из ОПЗЖ изолировали

Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин заявил, что уже сдал анализы на коронавирус в Александровской больнице и в ближайшее время ожидается их результат. Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

"С господином Рейтцером я встречался за 10 дней до его госпитализации. И он в момент встречи чувствовал себя прекрасно. Я ему желаю скорейшего выздоровления. Сейчас я чувствую себя полностью в норме. Нет ни температуры, ни кашля, ни насморка. Единственное, что создает неприятный осадок - это позиция ряда СМИ и их комментаторов, которые решили сделать хайп из ситуации", – сказал он.

В приемной Александровской больницы в ответ на вопрос корреспондента Фокуса, заявили, что медицинское учреждение не имеет возможности делать тесты на наличие коронавируса. В то же время слова Волошина, что именно здесь он сдал тест на коронавирус, комментировать не стали, ответив, что "не имеют права разглашать такую информацию".

В то же время нардеп от Европейской солидарности Виктория Сюмар в Facebook сообщила, что Волошина изолировали. По ее словам, такое решение приняли только после вмешательства спикера Рады Дмитрия Разумкова и секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Надеюсь, обсервация будет полной", – написала она.

Напомним, Волошин во время поездки во Францию встречался с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.

Об этом 27 февраля депутат написал в Facebook и опубликовал фото с французским коллегой. Сейчас этот пост скрыт.

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", – написал тогда Волошин.

Скриншот сообщения в Facebook. Волошин и Жан-Люк Рейтцер на фото слева

 68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Тест подтвердил наличие у него заболевания. Сейчас он находится в больнице я тяжелом состоянии. Также случай заболевания подтвержден у одного сотрудника французского парламента, который работает в комнате отдыха для депутатов.

Как ранее сообщал Фокус: