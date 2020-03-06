Против Дубинского открыли дело по требованию Порошенко

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления Петром Порошенко. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань в Facebook.

"Офис генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления", – сообщил адвокат.

Скан-копию выписки из Единого реестра досудебных расследований он также опубликовал в соцсети.

Сегодня, 6 февраля, пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований, где заявил, что у него есть решение суда, которое обязывает ГБР открыть дело против нардепа Александра Дубинского за заведомо ложные показания.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлый раз Порошенко приходил в ГБР 28 февраля. Тогда он призвал Зеленского не превращаться в Януковича, ведь у того было "очень плохое прошлое".