Боевики обстреляли из ПТРК грузовик ВСУ: один боец погиб, трое – ранены

Сегодня, 8 марта, боевики обстреляли грузовик одного из подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба ОС.

Грузовик двигался по направлению к украинским позициям, а террористы выпустили по нему из противотанкового ракетного комплекса управляемую ракету.

В результате, один боец погиб, еще трое получили ранения разной степени сложности.

Также сегодня боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Вследствие обстрелов ранения получили еще трое украинских военных.

В штабе ОС говорят, что на каждый обстрел бойцы подразделения Объединенных сил "дали адекватный ответ", после которого необходимо еще уточнить количество потерь у врага.

Как ранее сообщал Фокус:

6 марта вблизи населенного пункта Крымское в Луганской области в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий.