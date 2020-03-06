На Донбассе БМП подорвалась на мине: один боец погиб, трое ранены
2020-03-06 14:26:41
Пострадавших доставили в военно-медицинское заведение
В районе проведения операции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское в Луганской области в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Трое получили минно-взрывные травмы.
"В результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", – сказано в сообщении.
Пострадавших доставили в военно-медицинское заведение, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Как ранее сообщал Фокус:
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