Коронавирус в Украине. Минздрав обнародовал статистику по состоянию на 9 марта
В понедельник, 9 марта, в Украине был подтвержден лишь одни случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Так, на протяжении 8 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья не поступали сообщения о подозрениях на COVID-19.
"Всего с начала 2020 года в Центр поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат", – говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что на территории Европейского региона было зафиксировано 11 789 случаев заболевания COVID-19. Наибольшее количество зараженных по-прежнему зафиксировано в Италии – 7375, Германии - 902, Франции - 1126, Испании - 374, Швейцарии - 332, Великобритании - 277, Нидерландах - 265, Бельгии - 200 и Швеции - 203.
Стоит подчеркнуть, что еще вчера, 8 марта, Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус охватил более 100 стран. В пятерку стран с самым большим количеством заразившихся вошли Китай, Южная Корей, Иран, Италия и Германия.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 марта в мире общее число инфицированных достигло 108,568 тыс. человек, увеличившись за прошедшие сутки больше чем на 3,5 тыс. случаев.
- По меньшей мере 21 человек заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у берегов США.
- На борту лайнера находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира, в том числе и 49 украинцев.
- В целях борьбы с коронавирусом в Италии закрыли на въезд и выезд с 8 марта по 3 апреля всю Ломбардию и еще 14 провинций. Карантин затронул около 16 млн человек.