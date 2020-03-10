Полиция задержала подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого

Полиция задержала подозреваемого по делу об убийстве активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценка в январе 2014 года.

Об этом сообщила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская на своей странице в Facebook.

По ее словам, задержанный – Сергей Мысливый.

"По версии следствия, он был привлечен непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в ночь на 21 января 2014 года", – сообщила она.

По словам Закревской, "постоянная занятость" у подозреваемого – у Алексея Чеботарева.

МВД опубликовало видео задержания и допроса Сергея Мысливого, которого подозревают в похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Сказано, что 42-летний мужчина с 2014 года находился в международном розыске. При этом он скрывался от следствия, используя документы на другое имя, благодаря которым неоднократно пересекал украинскую границу.

"Скрываясь от правоохранительных органов, подозреваемый использовал другие анкетные данные, систематически изменял автотранспортные средства и прибегал к другим способам конспирации", – сказано в сообщении.

Задержанному инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (Пытки), п 3, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Как ранее сообщал Фокус:

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Неизвестные вывезли их за город и пытали несколько часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.