1 заболевший, 1 под подозрением. Статистика коронавируса в Украине на 11 марта

По состоянию на утро 11 марта в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай инфекции COVID-19. Об этом говорится в официальном сообщении Минздрава.

Всего за весь период Центр общественного здоровья получил 43 подозрения о заболевании.

Сейчас один образец еще находится на стадии исследования, 41 образец получил отрицательный результат, то есть коронавирус не обнаружен.

В мире зарегистрированы 119 132 случая заболевания COVID-19, 65776 (55,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 38 176 случаев в 108 странах.

Напомним, с 12 марта в Киев будет ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах, художественных, спортивных школах и других. Также ограничивается проведение массовых мероприятий в столице. Это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

Как ранее сообщал Фокус: