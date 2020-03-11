Эпидемия коронавируса: Украина закрывает 170 пограничных пунктов, авиакомпании отменяют рейсы

Кабинет министр Украины принял решение с 12 марта закрыть 170 из 219 пунктов пропуска на украинской границе.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания Кабмина, передает Громадське.

"Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будут работать 49 пунктов пропуска. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта", – говорит он.

Кроме того, по его словам, Украина фактически прекратила авиасообщение с Италией.

"Сегодня действительно было решение и авиакомпании уже приступили к его реализации. Это фактически отмена авиасообщения с Италией", – сказал Шмыгаль.

Украинская авиакомпания SkyUp изменила полетную программу в Италию и Израиль.

"В связи с распространением эпидемии коронавируса, а также усилением мер по ее ограничению разными странами, в частности, Италией и Израилем, авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в эти страны", - говорится в сообщении.

Старт полетной программы перенесут на начало лета, по некоторым направлениям будет сокращено количество рейсов.

По маршруту Львов – Тель-Авив будут отменены рейсы с вылетом 19, 26, 30 марта, 2, 6, 13 апреля. Будут также отменены рейсы по маршруту Запорожье – Тель-Авив с вылетом 15 22,29 марта, 5, 12 апреля.

Кроме того, полностью отменяется полетная программа по маршруту Харьков – Тель-Авив, начало которой было запланировано на 29 марта.

Авиакомпания перенесла начало полетов из Киева в Рим, Бергамо, Болонью и Пизу – на 1 июня 2020 года; из Киева в Барии – на 1 мая; из Львова в Рим и Бергамо – на 1 июня. Выполнение рейсов в Неаполь продолжится без изменений.

Старт полетов в Римини и Ламецию Терме, запланированный на 30 мая, а также в Катанию (начало 26 мая) пока остается без изменений.

В авиакомпании также отметили, что билеты на отмененные рейсы можно будет бесплатно обменять на другие даты или получить полное возмещение стоимости. В случае отмены рейса авиакомпания предоставит бесплатное изменение даты или полное возмещение стоимости билета. Если пассажир желает по личным соображениям отменить путешествие в Израиль, SkyUp предоставит бесплатное изменение даты.

Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы Харьков – Тель-Авив – Харьков, будет предложено бесплатное изменение места вылета/прилета на Запорожье вместо Харькова или полное возмещение стоимости билета.

Ранее сообщалось, чтоа авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократит количество рейсов внутри страны и в Европу.

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