Уточняйте перед вылетом: МАУ отменяет рейсы в 16 стран мира

Авиакомпания сообщил об изменениях в рейсе заранее

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократит количество рейсов внутри страны и в Европу.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Такие меры были приняты в связи с рекомендациями стран по предотвращению распространения коронавируса.

МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию и Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.

О дальнейших решениях авиакомпании дополнительно будет сообщено позднее.

"Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. "МАУ" рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить в контактный центр авиакомпании", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что угроза пандемии коронавируса становится реальной.