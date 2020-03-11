В Киеве задержали террориста ИГИЛ, который находился в международном розыске
Служба безопасности Украины задержала в Киеве боевика террористической организации "Исламское государство".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сказано, что иностранец прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в террористической организации.
"На территории нашей страны он присоединился к одному из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц столицы", – сообщили в СБУ.
Сейчас задержанный находится под стражей. В прокуратуре начата процедура его экстрадиции.
Как ранее сообщал Фокус:
- Служба безопасности Украины в Киевской области задержала одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство" Аль Бара Шишани.
- Как оказалось, Аль Бара Шишани является грузинским гражданином Цезарем Тохосашвили, находившимся в розыске по линии Интерпола.
- Сотрудники полиции особого назначения КОРД задержали в Житомире гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за совершение убийства и террористическую деятельность в составе ИГИЛ.