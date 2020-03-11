Украинец пытался вывезти в Польшу медицинские маски на 350 тысяч гривен
На границе с Польшей пограничники задержали украинца, который пытался незаконно вывезти за пределы государства 10 тыс. 653 одноразовые медицинские маски.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Во время мероприятий пограничного контроля, учитывая анализ рисков, пограничники вывели авто для дополнительной проверки. В результате осмотра совместно с таможенниками в двойном днище багажного отделения иномарки было обнаружено два специально изготовленных тайника. В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки", – сказано в сообщении.
Сумма конфиската составила почти 356 000 гривен.
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