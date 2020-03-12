Сивохо представил Нацплатформу примирения, националисты вытолкали его из зала

Советник главы СНБО Сергей Сивохо в четверг, 12 марта, презентовал в "Парковом" Национальную платформу примирения и единства, которая была отложена в феврале из-за обострения ситуации на Донбассе. Об этом сообщает LB.ua.

"Это не организация, это не фонд. Это центр, который объединяет государственные и общественные инициативы", – сказал Сивохо.

По его словам, платформа будет координировать общественные организации и способствовать диалогу с "той стороной".

"Главное направление – это диалог между сообществами, с этой и той стороны. Платформа создается для того, чтобы координировать общественные организации", – заявил он.

Сивохо добавил, что в рамках платформы будут созданы площадки по профессиям – медики с медиками, бизнесмены с бизнесменами, студенты со студентами.

"Мы будем на этих диалоговых площадках вырабатывать общее мнение, которое будем передавать потом дальше... Мы готовы вместе разработать действенную политику для реинтеграции Донбасса ", – сказал он.

Как сообщает Страна, в ходе презентации присутствующие националисты начали предъявлять претензии к Сивохо, фактически заблокировав ее проведение.

Представитель Нацкорпуса, ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин начал с места оскорблять Сивохо, называя его предателем. После нескольких минут перепалки ведущий объявил о завершении мероприятия, а радикально настроенные присутствующие буквально вытолкали Сивохо к выходу. Один из них толкнул Сивохо — тот упал. Полиция задержала 6 участников столкновений.

После этого Сивохо у себя в Facebook поблагодарил журналистов и единомышленников, которые пришли на презентацию и отметил, что некоторым мир якобы не нужен.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война -- это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", – написал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства в целях реинтеграции Донбасса.

Сергей Сивохо заявил, что народные депутаты саботируют политику президента Украины Владимира Зеленского после того, как в Раде провалили законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО.