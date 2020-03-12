В Украине зарегистрированы два новых случая коронавируса

В Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Новые случаи – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактными. Ранее в стране был зафиксирован один случай коронавируса COVID-19 мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Общее количество зараженных коронавирусной инфекций в Украине – три человека.

Первый зараженный был зарегистрирован 3 марта.

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