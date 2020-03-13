В Радомышле, где умерла от короновируса женщина, продезинфицировали церковь и вокзал
Спасатели ГСЧС в пятницу провели дезинфекцию автовокзала и церкви в Радомышле в связи со смертью женщины от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба спасателей.
"13 марта личный состав отделения специальной обработки аварийно-спасательного отряда Управления ГосЧС Украины в Житомирской области провел дезинфекцию помещений объектов с массовым пребыванием людей в г. Радомышль, где накануне зафиксирован случай заболевания летней женщины коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, проведено обеззараживание автовокзала и церкви. Для выполнения задач спасатели находятся в средствах биологической защиты", – сказано в публикации.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.