В Радомышле, где умерла от короновируса женщина, продезинфицировали церковь и вокзал

Спасатели ГСЧС в пятницу провели дезинфекцию автовокзала и церкви в Радомышле в связи со смертью женщины от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

"13 марта личный состав отделения специальной обработки аварийно-спасательного отряда Управления ГосЧС Украины в Житомирской области провел дезинфекцию помещений объектов с массовым пребыванием людей в г. Радомышль, где накануне зафиксирован случай заболевания летней женщины коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, проведено обеззараживание автовокзала и церкви. Для выполнения задач спасатели находятся в средствах биологической защиты", – сказано в публикации.

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