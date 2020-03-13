С 17 марта Украина полностью ограничит пассажирское авиасообщение

В Украине 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение из-за коронавируса.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире NewsOne.

"Насчет пассажирского сообщения, с 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Полностью пассажирские авиасообщения. Если мы говорим про сушу и морское - то наши граждане будут иметь возможность вернуться в наше государство", – говорит Разумков.

По его словам, после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться в страну автомобильным транспортом.

"Я думаю, что авиационный транспорт не является единственным. И я думаю, что будут другие механизмы возвращения наших граждан. Однако, выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут. Автотранспорт - это способ возвращения к территории нашего государства . Ситуация в следующем: возвращаться гражданам через границу по суше это довольно легко обеспечить. А если мы говорим о авиатранспорт, к сожалению, мы не можем формировать бортики исключительно из граждан Украины", – добавил он.

Напомним, через два дня, на две недели Украина закрывает границу для иностранцев.

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