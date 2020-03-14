За границей заболел коронавирусом украинский дипломат, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, что один из украинских дипломатов, работающий за рубежом, заболел коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В какой именно стране заболел украинский дипломат, не сообщается.

"Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами. В частности, и наших коллег из дипломатической службы. К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира", – сказал Кулеба.

Министр заметил, что зарубежные дипломатические представительства МИД Украины временно переходят на дистанционный режим работы. По его словам такой режим позволит сохранить действующую сеть помощи украинцам по всему миру.

"Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действенную сеть помощи украинцам по всему миру", – сказал Кулеба.

Особый режим работы в украинских дипучереждениях будет действовать с воскресенья, 15 марта, до пятницы, 20 марта 2020 включительно.

"Особый режим работы — это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и перевода в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы", – заверил Кулеба.

Также без изменений будет работать горячая линия МИД для украинцев за рубежом. Почтовые ящики МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины тоже продолжают работать в круглосуточном режиме. Кроме того, граждане могут обращаться к сотрудникам дипломатической службы на официальные страницы посольств и консульств в социальных сетях.

Кулеба сообщил, что МИД Украины договорился с украинськими мобильными операторами Vodafone Ukraine, lifecell, Kyivstar, чтобы граждане получили специальные смс о прекращении авиасообщения, связи с консулами, и организации выезда в Украину после 17.03.2020.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил сотрудникам МИД на время карантина брать с собой детей на работу.

Как ранее сообщал Фокус:

71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.

13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.

В Украине с 17 марта будет полностью ограничено пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.