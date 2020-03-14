"Постреливаем с 2014-го": В Киеве проходит Марш добровольцев

В Киеве проходит марш добровольцев, приуроченный к Дню добровольца, который в Украине отмечают сегодня, 14 марта. Об этом передает Страна.

Шествие началось от Министерства обороны Украины, маршрут следования запланирован к посольству РФ.

Участники держат в руках плакаты "Постреливаем с 2014-го", а также флаги Украины и политических партий.

Перекрыты Воздухофлотский проспект и дороги, ведущие к нему от железнодорожного вокзала.

Издание сообщает, что на данный момент в колоне участников шествия насчитывается около 350 человек. Во главе стоит машина с флагами Азова, Нацкорпуса, звучит патриотическая музыка.

Охрану порядка обеспечивают правоохранители с собаками, а также несколько карет скорой помощи. Почти у всех правоохранителей на лицах надеты медицинские маски.

День украинского добровольца отмечается 14 марта. Именно в этот день в 2014 году прямо с Майдана первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом. Впоследствии из первых добровольцев был сформирован 1-й БОН НГУ им. Кульчицкого.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце 2019 года добровольцы-участники антитеррористической операции на Донбассе получили соцгарантии и права участников боевых действий (УБД).