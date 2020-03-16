Из-за коронавируса закрывают учреждения культуры, ТРЦ, спорткомплексы, магазины и общепиты в Одессе

Одесса закрывает все заведения общественного питания и непродуктовые магазины из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

С 16 марта 2020 года с 00:00 временно останавливается работа таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в Одессе, до особого распоряжения мэра и отмены ограничительных мероприятий.

Ограничения касаются:

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательных центров;

строительных рынков и других (кроме продуктовых)

ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Напомним, львовская мэрия также решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".