Из-за коронавируса закрывают учреждения культуры, ТРЦ, спорткомплексы, магазины и общепиты в Одессе
Одесса закрывает все заведения общественного питания и непродуктовые магазины из-за коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
С 16 марта 2020 года с 00:00 временно останавливается работа таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в Одессе, до особого распоряжения мэра и отмены ограничительных мероприятий.
Ограничения касаются:
- кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
- детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
- фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
- зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
- всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
- торгово-развлекательных центров;
- строительных рынков и других (кроме продуктовых)
- ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
- других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).
Напомним, львовская мэрия также решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".
- 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса - закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.