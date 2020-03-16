Карантин в Украине: с 17 марта в Ивано-Франковске будут работать только продуктовые и аптеки
В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек из-за коронавируса.
Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив.
Ограничивается работа ЦНАП и филиалов Департамента соцполитики. Остаются услуги только в онлайн.
Руководителям предприятий различных форм поручено перейти на дистанционную форму работы. Также речь идет об ограничении работы коммунального транспорта – по графику выходного дня.
Медучреждения, в том числе роддом, будут перепрофилированы чтобы быть готовыми к приему зараженных коронавирусом.
"Просьба к иванофранковцам с пониманием отнестись к ситуации, быть людьми, помогать друг другу. Прошу не выходить без лишней надобности из дома, оставаться на самоизоляции", – говорит Марцинкив.
Напомним, львовская мэрия решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок. Такие же меры приняли власти Одессы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".
- 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса - закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.