Самовыдвиженка Светличная победила на довыборах в Раду в Харьковской области

Бывшая глава Харьковской облгосадминистрации, самовыдвиженка Юлия Светличная побеждает на довыборах в Раду в одномандатном избирательном 179 округе (Харьковская область). По данным Центральной избирательной комиссии, она набрала 75,95% (20 235 голосов) из 74,07% обработанных протоколов.

На втором месте с 8,83% процентами голосов идет кандидатка от "Европейской солидарности" Виктория Пташник.

В марте 2020 партия "Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Верховную Раду по округу №179 Викторию Алексейчук из-за низкого рейтинга. По результатам опросов, она набирала около 12% голосов. В то же время за бывшую главу Харьковской ОГА Юлию Светличную готовы были проголосовать 62,3% респондентов.

Напомним, по данным последнего соцопроса КМИС, если бы выборы в Верховную Раду проходили в феврале 2020 года, в нее попали бы только четыре партии: "Слуга народа" (39,1%), ОПЗЖ (15,6%), "Европейская солидарность" (10,8%) и "Батькивщина" (9,0%).

Как ранее сообщал Фокус:

Довыборы в Верховную Раду на 179 округе объявили, когда избранный там депутатом от "Слуги народа" Алексей Кучер сложил мандат. Президент Владимир Зеленский назначил его главой Харьковской ОГА вместо Светличной.