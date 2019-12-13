ЦИК назначила довыборы в Раду на 179 округе

Довыборы пройдут из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "СН" Алексея Кучера

ЦИК назначила на 15 марта 2020 промежуточные выборы народного депутата Украины на 179 округе в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

"В соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 15 марта 2020 года", – сказано в сообщении.

В ЦИК поступило постановление ВР о досрочном прекращении полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области.

Напомним, в октябре Кабинет министров согласовал кандидатуру Алексея Кучера председателем Харьковской ОГА. 6 ноября Кучер на этой должности сменил Юлию Светличную.

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