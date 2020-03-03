Низкий рейтинг. "Слуга народа" сняла своего кандидата на довыборах в Раду

Партия решила не мешать на выборах экс-главе Харьковской ОГА Юлии Светличной

Партия "Слуга народа" отзывает своего кандидата на досрочных выборах в Верховную Раду в 179 округе Харьковской области – Викторию Алексейчук.

Об этом сообщает НВ, ссылаясь на народного депутата от "СН" Александра Качуру.

Заявление в Центризбирком уже подали. Документ должны рассмотреть сегодня.

В партии объясняют свое решение низким рейтингом Алексейчук (согласно опросу "Рейтинг", у нее – 12,5%, а у ее соперницы экс-главы Харьковской ОГА Юлии Светличной – 62,3%).

Также НВ, ссылаясь на свои источники, пишет, что к отзыву Алексейчук приложил руку министр иностранных дел Арсен Аваков, который влиятелен в регионе.

Пресс-служба "Слуги народа" позже официально подтвердила отказ партии выдвигать своего кандидата в округе. Такое решение объяснили тем, что выдвижение Виктории Алексейчук состоялось, когда еще не было известно о решении баллотироваться в Раду Светличной. Теперь в партии говорят, что экс-глава ОГА более опытный кандидат и было бы не чесно мешать ей на выборах.

"Светличная действительно опытный управленей с конкретными успешными кейсами. И это не просто слова. Это измеряется реальной поддержкой людей на Харьковщине. Было бы стратегической ошибкой для "слуг народа" останавливать такого специалиста на пути в Верховную Раду или как-то препятствовать", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным последнего соцопроса КМИС, если бы выборы в Верховную Раду проходили в феврале 2020 года, в нее попали бы только четыре партии: "Слуга народа" (39,1%), ОПЗЖ (15,6%), "Европейская солидарность" (10,8%) и "Батькивщина" (9,0%).

Как ранее сообщал Фокус:

Довыборы в Верховную Раду на 179 округе объявили, когда избранный там депутатом от "Слуги народа" Алексей Кучер сложил мандат. Президент Владимир Зеленский назначил его главой Харьковской ОГА.

Наибольшие шансы на победу на округе – у Юлии Светличной, которая была главой Харьковской ОГА с 2016 года. На этой должности она сменила Игоря Райнина, который перешел на работу в администрацию пятого президента Петра Порошенко.