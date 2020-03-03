Низкий рейтинг. "Слуга народа" сняла своего кандидата на довыборах в Раду

2020-03-03 14:55:14

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Партия решила не мешать на выборах экс-главе Харьковской ОГА Юлии Светличной

Партия "Слуга народа" отзывает своего кандидата на досрочных выборах в Верховную Раду в 179 округе Харьковской области – Викторию Алексейчук.

Об этом сообщает НВ, ссылаясь на народного депутата от "СН" Александра Качуру.

Заявление в Центризбирком уже подали. Документ должны рассмотреть сегодня.

В партии объясняют свое решение низким рейтингом Алексейчук (согласно опросу "Рейтинг", у нее – 12,5%, а у ее соперницы экс-главы Харьковской ОГА Юлии Светличной – 62,3%).

Также НВ, ссылаясь на свои источники, пишет, что к отзыву Алексейчук приложил руку министр иностранных дел Арсен Аваков, который влиятелен в регионе.

Пресс-служба "Слуги народа" позже официально подтвердила отказ партии выдвигать своего кандидата в округе. Такое решение объяснили тем, что выдвижение Виктории Алексейчук состоялось, когда еще не было известно о решении баллотироваться в Раду Светличной. Теперь в партии говорят, что экс-глава ОГА более опытный кандидат и было бы не чесно мешать ей на выборах.

"Светличная действительно опытный управленей с конкретными успешными кейсами. И это не просто слова. Это измеряется реальной поддержкой людей на Харьковщине. Было бы стратегической ошибкой для "слуг народа" останавливать такого специалиста на пути в Верховную Раду или как-то препятствовать", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным последнего соцопроса КМИС, если бы выборы в Верховную Раду проходили в феврале 2020 года, в нее попали бы только четыре партии: "Слуга народа" (39,1%), ОПЗЖ (15,6%), "Европейская солидарность" (10,8%) и "Батькивщина" (9,0%).

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