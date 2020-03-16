C 17 марта в Киеве будут работать только продуктовые магазины, аптеки и заправки

Украина
Максимально ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами

В Киеве закроют учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

С 17 марта максимально ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами. Также в столице ограничивается проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других массовых мероприятий.

Кроме того, не будут работать торговые центры, заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары. Они смогут принимать онлайн-заказы для доставки еды.

Закрытие не касается продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек. Работать автозаправки, банки и банкоматы.

Остановится работа спортзалов, салонов красоты, парикмахерских, ночных клубов.

Руководителей компаний просят перевести сотрудников на удаленную работу.

"Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они – вынужденные и временные. Прибыли и деньги – важны. Но здоровье и жизнь людей – самое важное! И мы должны заботиться прежде всего об этом!" – добавил мэр Киева.

Он отметил, что городская власть будет работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы. 

"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости. Их будут доставлять домой", – сказал Кличко.

По его словам, пока пользования общественного транспорта не ограничивают. В то же время он призвал жителей не передвигаться по городу без надобности.

Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 млн гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация".

Напомним, львовская мэрия решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок. Такие же меры приняли власти Одессы и Ивано-Франковска.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса - закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек. 