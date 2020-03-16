Теперь на вооружении. Украинские военные испытали турецкие ударные беспилотники

На днях состоялась первая летная смена беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, которые недавно поступили на вооружение украинской армии. Об этом сообщило агентство "АрміяInform".

"С момента поступления беспилотных комплексов Bayraktar до их первого полета в украинском небе прошло неполных три месяца, – рассказал полковник Сергей Голубцов, начальник управления подготовки авиации командования Воздушных сил. – Технику мы получили в декабре. Понимая ситуацию в нашей стране, турецкая сторона ускорила поставки. Ранее планировалось, что комплексы будут переданы в мае этого года. Полетам на аэродроме предшествовала длительная тренажерная подготовка их операторов. Мы максимально быстро подняли в небо Bayraktar TB2 и приступили к боевой подготовке".

В командовании Воздушных сил отметили, что после событий в Сирии под другим углом посмотрели на возможности нового для нашей армии комплекса. "Именно таких ударных и разведывательных БПЛА теперь больше всего боится наш враг", – считают там.

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Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета. Его первый полет состоялся в 2014 году. В июне того же года Bayraktar TB2 установил мировой рекорд для тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета. Он находился в небе на высоте 8 км 24,5 часа.

Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы (до 55 кг).

В 2014 году БПЛА прошел боевое крещение во время операции в турецкой части Курдистана. В 2019 году Bayraktar TB2 были использованы в Ливии против армии Хафтара. Они широко применялись во время турецкой операции "Весенний щит" в провинции Идлиб. В частности, 3 марта 2020 года минобороны Турции заявило, что его беспилотники в Сирии уничтожили за сутки два комплекса ПВО "Панцирь-С1" российского производства.

В ноябре 2018 года было подписано соглашение о поставке Bayraktar TB2 для ВС Украины. Сообщалось, что партия дронов (шесть штук) была закуплена вместе с боеприпасами, среди которых и высокоточные авиабомбы MAM-L. Они оснащены системой наведения по лазерному лучу и осуществляет планирующий полет к цели. Ошибка наведения на цель не превышает одного метра.

Bayraktar TB2 оснащен мощной оптической станцией с тепловизором, благодаря которой операторы имеют возможность отслеживать противника на значительной глубине и получать точные координаты цели в режиме реального времени. Эта информация позволяет оперативно наносить удары высокоточным вооружением, в частности современными украинскими ракетами "Нептун" и "Ольха".

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