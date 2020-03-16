46 украинцев с Diamond Princess вернулись домой после карантина в США
Члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess успешно прошли карантин и вернулись из США.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Борт с 46 украинцами уже приземлился в аэропорту "Борисполь".
Все граждане Украины прошли лабораторное тестирование на COVID-19: коронавируса у них не обнаружили.
"Все лица выдержали карантин на протяжении инкубационного периода (14 дней) и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", – рапортуют также в МОЗ.
Всего на борту лайнера на момент его захода в порт 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна. Заразились коронавирусом около 700 из них.
Как ранее сообщал Фокус:
- Эвакуация пассажиров и членов экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, началась 26 февраля. 1 марта судно покинули около 130 членов экипажа.
- Также сообщалось о четверых украинцах, которые заразились коронавирусом. Впоследствии одну украинку все же выписали из японской больницы.