Рада освободила ФЛП от уплаты ЕСВ на три месяца

Верховная Рада приняла закон о поддержке налогоплательщиков в условиях борьбы с коронавирусом. За проголосовали 359 народных депутатов.

Закон со сроком действия в три месяца вносит изменения в Налоговый кодекс. Так, с 1 марта по 30 апреля предусматривается:

освобождение от ЕСВ всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью;

отмена штрафов и пени за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;

отмена налога на коммерческую недвижимость и землю;

освобождение бизнеса от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая. Эта норма не будет касаться нарушений в уплате НДС, акцизов и ренты;

на 3 месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев";

вводится мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.

Напомним, Верховная Рада 17 марта на внеочередном заседании приняла закон о мерах, направленных на борьбу с коронавирусом. Документ упрощает закупку товаров и услуг для противодействия инфекции, предусматривает надбавки врачам, а также вводит административную ответственность за нарушение правил карантина и усиливает уголовную ответственность за распространение инфекционных заболеваний.

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