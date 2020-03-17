Рада освободила ФЛП от уплаты ЕСВ на три месяца
Верховная Рада приняла закон о поддержке налогоплательщиков в условиях борьбы с коронавирусом. За проголосовали 359 народных депутатов.
Закон со сроком действия в три месяца вносит изменения в Налоговый кодекс. Так, с 1 марта по 30 апреля предусматривается:
- освобождение от ЕСВ всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью;
- отмена штрафов и пени за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;
- отмена налога на коммерческую недвижимость и землю;
- освобождение бизнеса от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая. Эта норма не будет касаться нарушений в уплате НДС, акцизов и ренты;
- на 3 месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев";
- вводится мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.
Напомним, Верховная Рада 17 марта на внеочередном заседании приняла закон о мерах, направленных на борьбу с коронавирусом. Документ упрощает закупку товаров и услуг для противодействия инфекции, предусматривает надбавки врачам, а также вводит административную ответственность за нарушение правил карантина и усиливает уголовную ответственность за распространение инфекционных заболеваний.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения. Среди них - запрет на междугородние пассажирские перевозки, закрытие метро и всех магазинов, кроме продуктовых, хозяйственных и аптек.