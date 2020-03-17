Рассмотрение дела пяти экс-беркутовцев перенесли на лето

Святошинский райсуд Киева перенес на 4 июня рассмотрения дела против пяти экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Суд проходил в закрытом режиме из-за карантина.

На заседание прибыли два из пяти экс-беркутовцев, а именно Сергей Тамтура и Александр Маринченко.

Суд отобрал у них личное обязательство являться на процесс, председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что у трех других обвиняемых такие обязательства не отбирались.

"Суд подчеркивает, что на сегодняшний день отсутствует какая-либо официальная информация о дальнейшей судьбе освобожденных обвиняемых", – заявил он.

Судья Дячук также решил из-за угрозы здоровью присутствующих не проводить заседание 17 марта и перенес дело на 4 июня на 12:00.

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-"брекутовцев". Решение вынесла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.

Так, под личное обязательство вышли Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.

Двое других "беркутов" – Сергей Тамтура и Александр Маринченко – также освобождены. У них был ночной и круглосуточный домашний арест соответственно.