Кашель и першение в горле. Стало известно состояние зараженного коронавирусом студента в Киеве
Госпитализированный в Киеве с коронавирусом студент находится в удовлетворительном состоянии в Александровской больнице.
Об этом сообщает руководитель пресс-службы департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает 112 Украина.
"Я могу предоставить абсолютно точную информацию об одном случае, это молодой человек, который сейчас находится в Александровской клинической больнице. Врачи его состояние характеризуют как удовлетворительное. У него сейчас легкий респираторный синдром, есть легкий кашель и першение в горле, но он находится в изоляции и под наблюдением врачей Александровской больницы", – говорит Вишневская.
Напомним, вчера в Киеве были зарегистрированы два случая заражения коронавирусом.
В целом же, в Украине 7 подтвержденных случае инфицирования коронавирусом, один из них – летальный (у пожилой женщины в Житомирской области).
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.
- 17 марта Верховная Рада приняла закон о мерах, направленных на борьбу с коронавирусом.