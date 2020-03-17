МИД отчитался о возвращении 7 тыс. украинцев из Египта

В Украину из Египта вернулись свыше 7 тыс. человек, сообщает МИД.

Как говорят в министерстве, к 17:00 6112 туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и еще 972 – из Хургады.

Сегодня утром ведомство также отчитывалось о возвращении 1,5 тыс. украинцев из Шарм-эль-Шейха.

Для того, чтобы доставить их в Украину, пришлось задействовать 9 самолетов: 6 из них прибыли в Киев, в "Борисполь", еще 2 – во Львов и последний – в Харьков.

В МИД также отмечают, что ситуация с возвращением украинских граждан находится под контролем.

"Все туроператоры выполняют свои обязательства. Ожидается, что туристы в отелях, закрытых на карантин, скоро вернутся в Украину", – говорят также в ведомстве.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее сообщалось, что в Египте украинские туристы, отдыхающие в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, находятся на карантине. Отели расположены на таких курортах, как Шарм-эль-Шейх и Хургада.