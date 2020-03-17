В Черновцах отменили бесплатный проезд, чтобы пенсионеры меньше ездили

Городской совет Черновцов временно отменил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте до стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечается, что такие меры были приняты, чтобы уменьшить количество пенсионеров в общественном транспорте.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимые к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома", – заявил городской голова Алексей Каспрук.

По его словам, льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации.

По состоянию на утро 17 апреля в Черновицкой области лабораторно подтвердили 4 случая коронавируса. Больные находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы. Кроме того, на территории Черновицкой области ввели режим чрезвычайной ситуации с 14 марта по 3 апреля.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.