Карантин в Украине: полицейские предупредили о проверке документов у прохожих на улице

Национальная полиция будет проводить профилактическую работу среди населения о важности соблюдения ограничений, которые действуют в Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители усилят превентивную работу и контроль за соблюдением требований карантинных мероприятий.

В частности, полицейские в пределах своих полномочий будут проверять документы граждан, устанавливать маршруты их следования и осуществлять контроль за выполнением карантинных ограничений.

"Усилия правоохранителей, в первую очередь, будут направлены на проведение профилактической и разъяснительной работы относительно важности соблюдения временных ограничений пассажирских перевозок, проведения массовых мероприятий и работы определенных категорий заведений. Выполнение этих ограничений станет своеобразным тестом на человечность и правосознание каждого", – отметил Клименко.

Кроме того, полицейские будут охранять места обсервации и территории медицинских учреждений, в которые помещены пациенты с заболеванием или подозрением на коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.