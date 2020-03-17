Убийство Гандзюк: суд арестовал подозреваемого по делу Левина

Печерский районный суд Киева арестовал до 2 апреля 2020 года Алексея Москаленко (Левина), который подозревается в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Мокин, пишет УНИАН.

"До 2 апреля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", – отметил он.

По его словам Мокина, позиция подзащитного относительно того, подавать ли апелляцию на соответствующее решение суда, будет известна ему завтра, 18 марта.

"Завтра выясним с клиентом окончательную позицию и решим этот вопрос", – уточнил адвокат.

Как уточняет Интерфакс-Украина, Левина арестовали без альтернативы залога.

24 января Левина задержали правоохранители. Он скрывался в частной квартире в болгарском городе Бургас. В конце прошлого месяца, 22 февраля, суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого в Украину. 16 марта Болгария экстрадировала его в Украину.

Украинские правоохранители еще в начале 2019 года предъявили Левину подозрения по ч.2 п.4, п.6, п.11, п.12 ст. 115 УК (организация заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц).

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.

В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.

Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Отец активистки Гандзюк назвал судебное заседание над убийцами "спектаклем".