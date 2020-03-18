Коронавирус в Украине: стало известно состояние здоровья заболевших детей

Украина
Форма заболевания – легкая

У детей десяти, полтора и полгода, в которых вчера подтвердили коронавирус, легкая форма протекания болезни.

Об этом сообщает заместитель главы ОГА Наталья Гусак, передает Суспільне.

По ее словам, дети находятся в палатах с мамами, у которых тоже 17 марта подтвердили заболевания.

Гусак добавила, что детей нет температуры, лихорадки и пневмонии.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Остальные 6 случаев (в т.ч. один летальный) пришлись на Черновицкую область. Среди заболевших – лица в возрасте 31, 10, 18 лет, а тажке двое детей (одному – год и 10 месяцев, второму – шесть месяцев). 