Коронавирус в Украине: стало известно состояние здоровья заболевших детей

У детей десяти, полтора и полгода, в которых вчера подтвердили коронавирус, легкая форма протекания болезни.

Об этом сообщает заместитель главы ОГА Наталья Гусак, передает Суспільне.

По ее словам, дети находятся в палатах с мамами, у которых тоже 17 марта подтвердили заболевания.

Гусак добавила, что детей нет температуры, лихорадки и пневмонии.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта Минздрав отчитался о 7 новых случаях COVID-19 в Украине. Один из них зарегистрирован в Киевской области.