В Украине из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу

Военкоматы и территориальные центры комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановили мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областные сборные пункты. Сделано это по распоряжению командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сирского.

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"Однако военные комиссариаты и территориальные центры комплектования должны продолжать работу с военно-учетными документами и организовать противоэпидемические мероприятия", – говорится в официальном сообщении.

Председателям призывных комиссий рекомендовано организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.

Напомним, что в этом году весенний призыв должен начаться 1 апреля и продлиться до 30 июня.

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