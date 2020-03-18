В Украине из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу
Военкоматы и территориальные центры комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановили мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областные сборные пункты. Сделано это по распоряжению командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сирского.
"Однако военные комиссариаты и территориальные центры комплектования должны продолжать работу с военно-учетными документами и организовать противоэпидемические мероприятия", – говорится в официальном сообщении.
Председателям призывных комиссий рекомендовано организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.
Напомним, что в этом году весенний призыв должен начаться 1 апреля и продлиться до 30 июня.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.
- Минстр обороны Андрей Загороднюк заявил, что юноши 18 и 19 лет не будут подпадать под весенний призыв этого года.
- Загороднюк также высказался о целесообразности сократить срок прохождения воинской службы призывниками.
- Загороднюк заявил, что никто не будет насильно вылавливать призывников на срочную службу на улицах или в клубах.