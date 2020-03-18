Магазины "АТБ" ограничили продажу товаров в одни руки

Сеть магазинов "АТБ" с сегодняшнего дня, 18 марта, вводит ограничения на продажу некоторых товаров в одни руки.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на руководителя управления по корпоративным коммуникациям сети Сергея Демченко.

"С сегодняшнего дня компания ввела ограничения на продажу товаров в одни руки. Это вода, пиво и напитки не более 12 единиц и другие продукты не более пяти штук или пяти килограммов в одни руки", – отметил Демченко.

По его словам, с 19 марта ограничения по плодоовощной группе товаров будут сняты.

"Связано это с тем, чтобы дать возможность нашим покупателям получать витаминные комплексы при потреблении данного вида продукции в связи с карантином. И дополнительно – это возможность реализовывать свою продукцию в наших магазинах отечественным производителям", – добавил он.

Демченко уточнил, что ограничения в отношении всех других видов продукции будут действовать до конца действия карантина.

В "АТБ" также заверили, что не намерены повышать цены на товары социальной группы.

Стоит также отметить, что на сайте АТБ написано, что "с целью обеспечения возможности населения приобрести все необходимые товары с 18 марта вводится ограничение на продажу товара:

- пиво, вода и напитки в количестве до 12 шт. в одни руки.

- все остальное – товар в количестве до 5 шт/кг в одни руки".

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