Стали известны подробности заражения коронавирусом в Донецкой области
18 марта,Минздрав сообщил о первом лабораторно подтвержденном случае COVID-19 в Донецкой области. Губернатор Донецкой области Павел Кириленко рассказал, что вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, вернувшегося из Египта.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Медики оказывают ему помощь – всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контакте, выявлены и находятся под наблюдением", – cообщил Кириленко.
Он попросил жителей Мариуполя и всей Донецкой области сохранять спокойствие и заботиться о гигиене, в том числе и информационной, доверяя только официально подтвержденным сообщениям.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 марта, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о начале испытаний вакцины от коронавируса. Он назвал это "невероятным достижением", ведь испытания начались лишь спустя 60 после получения генома коронавируса.
- Тем временем, общее число инфицированных коронавирусом достигло 200 тыс. человек. Так, всего в мире заразились коронавирусом 205 452 человек, умерли от заболевания – 8 248 человек.