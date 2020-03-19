Второй случай коронавируса на Киевщине: заразилась сестра нардепа Шахова

Вторым человеком, заразившимся коронавирусом в Киевской области, стала родственница народного депутата Сергея Шахова. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания на коронавирус. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области (первым больным в области стал нардеп Шахов, - ред.). Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, в области выявлено 5 подозрений на заболевание: по два человека госпитализированы в Белой Церкви и Киево-Святошинском районе, а также один в Броварах (в этом случае подозрение на Covid-2019 не подтвердилось).

В комментарии "Украинской правде" Шахов рассказал, что коронавирус подтвердили у его сестры. По его словам, сейчас ждут результаты анализов его мать и жена. Вся семья депутата изолирована.

Нардеп добавил, что время от времени у него поднимается температура.

Напомним, вчера МОЗ подтвердило заражение коронавирусом народного депутата, члена группы "Довира" Сергея Шахова. Сам депутат сначала эту информацию опровергал, но позже подтвердил, сообщил, что чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции.

Всего в Украине на данный момент подтверждены 16 случае заражения коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

Народный депутат Сергей Шахов вероятно заразился во время поездки во Францию. После возвращения в Украину он дважды контактировал с другими парламентариями - 12 марта на заседании комитета по экологии и 13 марта во время телеэфира на одном из телеканалов. Все они ушли на самоизоляцию.