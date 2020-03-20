КГГА: Режим чрезвычайной ситуации в Киеве уже фактически действует

Городские власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице. Об этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы уже позавчера (17 марта, - ред.) приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры. На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева", - заявил он.

При этом, по его словам, в Киеве уже внедряются все мероприятия, "которые есть при чрезвычайной ситуации".

Поворозник добавил, что ограничительные меры в столице могут продлить и после 3 апреля.

"Все будет зависеть от того, насколько мы сознательно будем относиться к тем мерам, которые сегодня введены. Если мы сегодня будем придерживаться установленных правил - сидеть дома, выходить только за продуктами и при этом держать дистанцию от людей - тогда это будет один сценарий. Тогда это может завершиться в начале апреля. Если мы будем безответственно относиться, например, отпускать детей в компьютерный клуб - то ситуация будет совсем другая. И в таком случае прогнозировать, когда закончатся ограничительные меры, сложно", - рассказал он.

Отметим, режим чрезвычайной ситуации на данный момент официально введен только в трех областях - Черновицкой, Житомирской и Киевской.

По состоянию на 20 марта, в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, умерли три женщины (в Радомышле, Черновцах и Ивано-Франковске).

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта КГГА приняла решение максимально ограничить передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами, закрыть в столице все ТРЦ и учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок. С 18 марта аналогичные меры ввели по всей территории Украины.