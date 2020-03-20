Кернес будет просить Кабмин частично возобновить работу метро

Мэр города Геннадий Кернес заявил, что Харьков будет просить Кабмин возобновить работу метро.

Об этом сообщает Суспільне.

"Обращение к Кабинету Министров, чтобы они пересмотрели, так как ни Харьков, ни Киев, ни Днепр не выдержат этого напора потока пассажиров, которые сегодня привязаны работать, потому что это трудовые коллективы и так далее", – сказал Кернес после заседания Антикризисного штаба.

"Может, с ограничениями, но запустить метро. Метро – это жизнь... Уже готовится обращение, уже работаем, не сидим на одном месте", – добавил Кернес.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Кернес отказывался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за отказ закрыть метро мэра Харькова Геннадия Кернеса может ждать уголовная ответственность.