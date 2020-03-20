Кернес будет просить Кабмин частично возобновить работу метро
Мэр города Геннадий Кернес заявил, что Харьков будет просить Кабмин возобновить работу метро.
Об этом сообщает Суспільне.
"Обращение к Кабинету Министров, чтобы они пересмотрели, так как ни Харьков, ни Киев, ни Днепр не выдержат этого напора потока пассажиров, которые сегодня привязаны работать, потому что это трудовые коллективы и так далее", – сказал Кернес после заседания Антикризисного штаба.
"Может, с ограничениями, но запустить метро. Метро – это жизнь... Уже готовится обращение, уже работаем, не сидим на одном месте", – добавил Кернес.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Кернес отказывался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за отказ закрыть метро мэра Харькова Геннадия Кернеса может ждать уголовная ответственность.
- В итоге Геннадий Кернес изменил свое решение и закрыл метро.