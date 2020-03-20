Кернес будет просить Кабмин частично возобновить работу метро

Украина
По словам мэра города, наземный транспорт не выдерживает поток пассажиров

Мэр города Геннадий Кернес заявил, что Харьков будет просить Кабмин возобновить работу метро.

Об этом сообщает Суспільне.

"Обращение к Кабинету Министров, чтобы они пересмотрели, так как ни Харьков, ни Киев, ни Днепр не выдержат этого напора потока пассажиров, которые сегодня привязаны работать, потому что это трудовые коллективы и так далее", – сказал Кернес после заседания Антикризисного штаба.

"Может, с ограничениями, но запустить метро. Метро – это жизнь... Уже готовится обращение, уже работаем, не сидим на одном месте", – добавил Кернес.

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